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Eskişehir'de 4 Evden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de farklı tarihlerde Odunpazarı ve Tepebaşında 4 evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin toplamda 60 bin lira zarara sebep olduğu belirtildi.

Eskişehir'de farklı tarihlerde Odunpazarı ve Tepebaşında 4 evden hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiy göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen yaklaşık 60 bin lira zarara sebebiyet veren ve 4 evden hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler S.C. ve N.G. olduğu tespit edildi. Ayrıca S.C'nin "Hırsızlık" suçundan 3 ayrı aranması olduğu belirlendi. Ekipler şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Tepebaşı Güvenlik Yakalama Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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