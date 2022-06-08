Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Haberler

Eskişehir'de 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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