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Eskişehir'de 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi serbest bırakıldı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi de serbest bırakılırken, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi de serbest bırakılırken, 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 8 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında 4 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 6 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 9 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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