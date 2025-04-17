Eskişehir'de 4 Araçla Zincirleme Kaza: Yaralılar Var
Eskişehir'in Vadişehir Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu, sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de 4 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluşurken, yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Vadişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle 4 araç birbiriyle çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada maddi hasar oluşurken, yaralananların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa