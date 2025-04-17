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Eskişehir'de 4 Araçla Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

Eskişehir'de 4 Araçla Zincirleme Kaza: Yaralılar Var
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Eskişehir'in Vadişehir Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu, sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluşurken, yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Vadişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle 4 araç birbiriyle çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada maddi hasar oluşurken, yaralananların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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