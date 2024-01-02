Eskişehir'de 397 Sürücüye 634 Bin TL Para Cezası

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 397 sürücüye 634 bin 454 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 25-31 Aralık tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 637 sürücü/araç kontrol edildi ve trafik kurallarına uymadığı etmediği tespit edilen 397 sürücüye 634 bin 454 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı kesildi. Denetimler sonucunda 81 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 99 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR