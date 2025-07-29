Eskişehir'de 39 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de toplamda 38 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de toplamda 38 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hakkında 'Tutukevine Yasak Eşya sokma' ve 'Hırsızlık' suçundan toplam 38 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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