Eskişehir'de 37 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma düzenlendi. Çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.Ö. isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, çeşitli suçlardan 37 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şahsın gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR