Eskişehir'de 33 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Eskişehir'de 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildi.
Eskişehir'de 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmis hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan iki aranması, 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ve 25 bin TL para cezası olan A.A.'nın adresi tespit edildi. Bahsi geçen ikametin önünde yakalanan A.A., işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa