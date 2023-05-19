Eskişehir'de 315 öğrenci ve öğretmene trafik kuralları eğitimi verildi

Eskişehir'de temel trafik kurallarının öğrenilmesi amacıyla 315 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

Eskişehir'de temel trafik kurallarının öğrenilmesi amacıyla 315 öğrenci ve öğretmene eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümü ekiplerince özel bir eğitim kurumunda temel trafik kurallarının öğrenilmesi amacıyla konferans düzenlendi. Toplamda 315 öğrenci ve öğretmene 'Temel Trafik Kuralları' ve 'Yaya Güvenliği' konularında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR