Eskişehir'de 315 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir'de 315 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve haksız kazancı önlemek amacıyla düzenledikleri operasyonda 315 kilogram kaçak tütün ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 315 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile operasyon düzenlendi. "Merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde, 250 bin dal boş makaron, 54 bin 600 dal doldurulumuş makaron, 315 kilogram tütün, 3 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
