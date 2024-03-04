Eskişehir'de 3 okul servis şoförüne para cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 104 okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 3 sürücüye 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 26 Şubat ile 01 Mart tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 104 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu görülen 3 okul servisinin şoförüne toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR