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Eskişehir'de 3 okul servis şoförüne para cezası

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 104 okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 3 sürücüye 2 bin 886 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 104 okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 3 sürücüye 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 26 Şubat ile 01 Mart tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 104 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu görülen 3 okul servisinin şoförüne toplam 2 bin 886 TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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