Eskişehir'de 3 kadın fuhşa zorlandı, şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 3 kadının fuhşa zorlandığı bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda kadınları kurtarırken, olayın faili olan şüpheliyi ise yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı alınması üzerine, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucu, fuhşa sürüklenen 3 kadın ile zorla fuhuş yaptıran 1 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Olay failinin yakalanması ve fuhuş yaptırılan kadınların kurtarılması amacıyla, il merkezinde şüpheliye ait evde arama yapıldı. Ekiplerce yapılan arama sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR