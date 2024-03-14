Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 3 kadın fuhşa zorlandı, şüpheli yakalandı

Güncelleme:

Eskişehir'de 3 kadının fuhşa zorlandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, kadınları kurtarırken şüpheliyi yakaladı. Şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 3 kadının fuhşa zorlandığı bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda kadınları kurtarırken, olayın faili olan şüpheliyi ise yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı alınması üzerine, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucu, fuhşa sürüklenen 3 kadın ile zorla fuhuş yaptıran 1 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Olay failinin yakalanması ve fuhuş yaptırılan kadınların kurtarılması amacıyla, il merkezinde şüpheliye ait evde arama yapıldı. Ekiplerce yapılan arama sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title