Eskişehir'de 3 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 270 bin TL değerinde eşya çalan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde farklı zamanlarda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında yaklaşık 270 bin TL değerinde malzeme çalan şahısların yakalanması amacıyla polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, H.K., O.K., ve A.Y. isimli şüpheliler, içinde bulunduğu araç durdurularak yakalandı. Kullandıkları aracın plakasının başka bir araca ait olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin gerçekleştirdiği 250 bin TL değerindeki hırsızlığı malzemeleri de ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR