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Eskişehir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu ve 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde Şeker Köprüsü Mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 araç birbiriyle çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda araçlarda maddi hasar oluşurken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kaza, karayolu üzerindeki trafiğin sıkışmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yaralıya müdahale edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Ankara trafik Polis Yaşam Kaza

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