Eskişehir'de 29 Uyuşturucu Operasyonunda 36 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen 29 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 kişiden 5'i tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında 29 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 36 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzenlenen operasyonlar yapılan aramalarda, 61,21 gram metamfetamin, 90 adet sentetik ecza hapı, 170,3 gram esrar, 50 adet uyuşturucu hap, 48,41 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. - ESKİŞEHİR