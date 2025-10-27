Eskişehir'de 29 Ekim Kutlamaları İçin Trafik Tedbirleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci Yılı kutlama programı sebebiyle alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim 2025 günü saat 08.00 - 12.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı üzerinde yapılacak kutlama programı sebebiyle trafik tedbirleri alınacaktır. Bu kapsamda; Atatürk Bulvarı'nın Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi (Akarbaşı) Kavşağı ile Vali Ali Fuat Güven Caddesi arasında kalan bölümü, Kayıgan Sokak, Sarmaşık Sokak ve Çolpan Sokak araç trafiğine kapatılacaktır. Park halinde bulunan (Migros Otopark içerisi dahil) araçlar güvenlik nedeniyle kaldırılacaktır. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanarak trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri gerekmektedir. Araç trafiğine kapatılacak güzergahlar üzerine 28 Ekim 2025 günü saat 20.00 itibariyle araç parkına görevli trafik ekipleri tarafından izin verilmeyecektir. Tüm uyarılara rağmen park edilen araçlar güvenlik nedeniyle çekici marifetiyle çektirilerek muhafaza altına alınacaktır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR