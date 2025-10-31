Eskişehir'de 28 Suçtan Aranan Dolandırıcı Yakalandı
Eskişehir polisi, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi 28 ayrı suçtan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.T. isimli şahsı yakaladı. Şahıs ayrıca 21 bin 520 TL para cezasına da çarptırılmıştır.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik gibi toplamda 28 ayrı suçtan 12 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 bin 520 TL para cezası olan V.T. isimli şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR
