Eskişehir'de 28 Suçtan Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Eskişehir polisi 28 ayrı suçtan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik gibi toplamda 28 ayrı suçtan 12 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 bin 520 TL para cezası olan V.T. isimli şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR