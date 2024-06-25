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Eskişehir'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Eskişehir'de Kasten Öldürme ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de 27 yıl kesinleşmiş hapis ceza ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, "Kasten Öldürme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.A. yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilen E.A. tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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