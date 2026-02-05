Haberler

27 suçtan 12 yıl 46 ay 26 gün hapis cezası olan şahıs yakalandı

Eskişehir'de gerçekleştiren operasyonla 27 suçtan dolayı 12 yıl 46 ay 26 gün hapis cezası bulunan A.A.Ç. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de toplam 27 suçtan hakkında 12 yıl 46 ay 26 gün hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; hakkında, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve 26 farklı suçtan 12 yıl 46 ay 26 gün hapis cezası bulunan A.A.Ç. isimli şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

