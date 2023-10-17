Eskişehir'de 25 saniyede bisiklet hırsızlığı

Eskişehir'de bir apartman giren şüpheli şahıs iddiaya göre 25 saniyede bisiklet çalarken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Eskişehir'de bir apartman giren şüpheli şahıs iddiaya göre 25 saniyede bisiklet çalarken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Caner sokakta bir apartmana giren şahıs, iddiaya göre bina zemin katında bulunan bisikleti çaldı. Apartmanın iç ve dış kısmını gören güvenlik kameralarına aldırış etmeyen şahıs rahat bir şekilde girdiği binadan yine aynı rahatlıkla bisikleti alıp çıkıyor. Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği olayda hırsızlık şüphelisi şahıs binaya girip bisikleti aldıktan sonra sokağa çıkıyor. Şahıs aldığı bisikletle olay yerinden uzaklaşıyor. Şahsın binaya girişi ve bisikleti alıp çıkması yaklaşık 25 saniye sürüyor. - ESKİŞEHİR