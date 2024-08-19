Eskişehir'de 25 Bin Araç ve Sürücü Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda son 1 hafta içerisinde 25 bin 265 araç ve sürücü kontrol edilirken, 5 bin 996 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimleri yapıldı. İl genelinde 12-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 4 bin 92 yük taşımacılığı, bin 36 yolcu taşımacılığı, 25 bin 265 araç/sürücü, 922 adet motosiklet ve 10 bin 255 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 3 bin 270 alkol, 5 bin 689 emniyet kemeri kontrolünün de yapıldığı çalışmalarda 237 araç trafikten men edilirken, 5 bin 996 adet trafik cezası yazılıp, 83 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca çalışmalar sırasında ekiplerce 72 yaralanmalı ve 79 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR