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Eskişehir'de 24 Il'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 71 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de 24 Il'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 71 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, telefonla dolandırıcılık yaparak 14 milyon TL kazandığı belirlenen 71 kişi yakalandı. Şüpheliler, televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceği tehdidiyle mağdurlardan para talep ediyordu.

Eskişehir merkezli 24 ilde polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "nitelikli dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, üyeliklerini iptal edeceklerini veya üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal takip başlatacaklarını söyleyen şahısların 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlenip, suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ile 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke konulmuştu.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 71 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahsın firar olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Metrelerce kuyruk oluşturan şüphelilerin sevki 3 dakika sürdü

Yakalanan 71 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından 4 otobüs ile adliyeye getirildi. Burada yakınları bekleyen 71 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden oluşan kuyruğun, adliyeye sevki 3 dakika sürdüğü görüldü. Adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bazı şüpheli yakınları ise sinir krizi geçirdiği görüldü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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