Eskişehir'de 22 Bin Araç Denetlendi, 6 Bin Cezalı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 22 bin 857 araç/sürücü denetlenirken, tespit edilen kural ihlalleriyle ilgili 6 bin 891 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 897 yük taşımacılığı, 711 yolcu taşımacılığı 3 bin 395 alkol denetimi, bin 430 motosiklet, 5 bin 848 emniyet kemeri ve 13 bin 358 diğer kontrol türleri olmak üzere toplam 22 bin 857 araç/sürücü denetlendi. Tespit edilen kural ihlalleriyle ilgili 6 bin 891 adet trafik cezası yazılırken, 448 araç trafikten men edildi ve 67 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ekiplerce 74 yaralanmalı ve 72 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR