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Eskişehir'de 212 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de 212 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 212 şüpheli yakalandı. 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar, 184 uygulama noktasında bin 551 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında 184 uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda bin 551 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 160 şahıs, 5 yıla kadar aranan 42 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 212 şahsın yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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