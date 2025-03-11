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Eskişehir'de 212 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de 212 Aranan Şahıs Yakalandı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 212 şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 127 noktada 1170 personel görev aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Bu çerçevede, kent genelinde 3-10 Mart 2025 tarihlerinde 127 uygulama noktasında bin 170 personel görevlendirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar aranan 38 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar aranan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 167 şahıs olmak üzere toplam 212 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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