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Eskişehir'de 2024 Yılında 15 Bin 848 Trafik Kazası: 50 Ölü, 4 Bin 320 Yaralı

Eskişehir'de 2024 Yılında 15 Bin 848 Trafik Kazası: 50 Ölü, 4 Bin 320 Yaralı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Eskişehir'de 2024 yılında 15 bin 848 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 320 kişi yaralandı. Ülke genelindeki trafik kazalarında ise toplamda 6 bin 352 kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de 2024 yılında meydana gelen 15 bin 848 trafik kazasında 50 kişinin hayatının kaybettiği, 4 bin 320 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2024' raporunu yayınladı. Açıklanan bilgilere göre geçen yıl toplam araç sayının 366 bin 49 olduğu Eskişehir'de 2 bin 957 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi olay yerinde, 24 kişi ise kaza sonrası olmak üzere 50 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 4 bin 320 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde

Ülke genelindeki karayolu ağında 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172 adedi maddi hasarlı, 266 bin 855 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 14,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 2024 yılında 6 bin 352 kişi hayatını kaybederken 385 bin 117 kişi yaralandı

Türkiye'de 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 713 kişi kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2024 yılında bir günde ortalama 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1055,1 yaralanma meydana geldi. Türkiye'de son on yılda karayolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken 3 milyon 24 bin 470 kişi ise yaralandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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