Eskişehir'de 2011'den Beri Kayıp Olan Muammer Kılınç'ın Cesedi Bulundu

Eskişehir'de 2011'den Beri Kayıp Olan Muammer Kılınç'ın Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Eskişehir'de 2011 yılından beri kayıp olan 64 yaşındaki Muammer Kılınç, JASAT Dedektif Timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu kardeşinin evinin altında cesedi bulunarak, kardeşi gözaltına alındı.

Eskişehir'de 2011 yılından bu yana kayıp olduğu, 2024 yılında ailesinin müracaatı ile öğrenilen Muammer Kılınç hakkında araştırma yürüten Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, şahsın cansız bedenini kardeşinin evinin altında buldu.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde 2011 yılından beri kayıp olduğu 2024 yılında ailesinin müracaatı ile öğrenilen 64 yaşındaki Muammer Kılınç'ın bulunması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 yıl sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde; kayıp şahsın, kardeşi olan 61 yaşındaki A.K. tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yeraltı görüntüleme cihazı, Kadavra Arama Köpeği desteğiyle yapılan arama sonucunda, kayıp şahsa ait ceset, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulunmuş, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
