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Eskişehir'de 200 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir'de 200 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın otobüsle naklettiği 200 kilogram faturasız ve bandrolsüz kıyılmış tütünü ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 200 kilogram faturasız/bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Mahmudiye ilçesine şüpheli bir şahsın yolcu otobüsü ile kaçak yollardan temin ettiği faturasız/bandrolsüz tütünü getireceği bilgisi alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde otobüste yapılan aramada; 41 paket halinde 200 kilogram faturasız/bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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