Eskişehir'de 20 Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 20 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 8 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde 20 farklı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca operasyonlarda yapılan aramalarda; 13,92 gram metamfetamin, 64 adet sentetik ecza hap, 22,65 gram esrar, 20 adet uyuşturucu hap, 129,98 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR