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Eskişehir'de 20 göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20 göçmen yakalanırken, şahısların taşınmasına aracılık eden 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20 göçmen yakalanırken, şahısların taşınmasına aracılık eden 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 araç içerisinde yolcu olarak bulunan 20 şahsın ülkeye yasadışı girişi yaptığı tespit edildi. Şahısların taşınmasına aracılık eden 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.

Organizatör görevindeki şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurda yasadışı giriş yaptığı belirlenen 20 göçmenden 14'ü ülkelerine yollanırken, 6'sı geri gönderme merkezlerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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