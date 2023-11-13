Eskişehir'de 2 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Eskişehir merkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa