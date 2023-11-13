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Eskişehir'de 2 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu

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3. Sayfa Haberleri

Eskişehir merkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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