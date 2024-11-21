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Eskişehir'de 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Eskişehir'de 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Eskişehir'de yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon TL olan 80 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile 228 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince piyasa değeri 2 milyon TL olan 80 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekiplerce yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 80 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 228 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheliye adli işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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