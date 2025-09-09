Eskişehir'de 2. Kattan Düşen Kadının Yakınlarından Market Sahibine Tepki

Eskişehir'de 2'nci kattan market tentesine ardından da yere düşen 42 yaşındaki kadının, ayakta durmakta güçlük çeken yakınları konuyla alakası olamayan malı zarar gören esnafa tepki gösterdi.

Olay, Büyükdere Mahallesi Kezbandere Sokak üzerinde bulunan 11 dış kapı numaralı 2 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada kardeşi ve arkadaşıyla bahse konu apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan 42 yaşındaki Z.B.Y., isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu yerden düştü. Düşen şahıs önce binanın altında bulunan marketin tentesine daha sonra da yere düştü. Z.B.Y. için olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp fakültesine kaldırılan Z.B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan tentesi hasar gören market sahibine Z.B.Y.'nin yakınları tepki gösterdi. Olayla alakası olamayan market sahibi gördüğü tepki ve edilen küfürler sonrasında şaşkınlık yaşadı. Tepki gösteren ve onu sakinleştirmeye çalışan şahısları ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR