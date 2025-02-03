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Eskişehir'de 2. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Eskişehir'de 2. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı
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Eskişehir'de 63 yaşındaki A.G. isimli kadın 2'nci kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen yakını sinir krizi geçirdi ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 2'nci kattan düşen kadın ağır yaralanırken olay yerine gelen yakını sinir krizi geçirdi.

Olay, Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde bulanan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düşen 63 yaşındaki A.G. isimli kadını görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipler yerde yatan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra ambulansa aldı. O sırada olay yerine gelen A.G.'nin yakını sinir krizi geçirdi. Yarı baygın bir şekilde Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ağır yaralandığı ve hayati riski olduğu aktarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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