Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Özel'in son hamlesine tepki
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

Eskişehir'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Eskişehir'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi'nde bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi ve maddi hasara yol açtı.

Eskişehir'de 2 katlı bir binada çıkan ve maddi hasar yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, maddi hasar oluştuğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title