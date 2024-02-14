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Eskişehir'de 2 Bin 502 Gram Bonzai ve 6 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta yapılan aramada 2 bin 502 gram bonzai ve 6 sentetik ecza ele geçirildi. İşlem yapılan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde kente giriş yapan bir araçta yapılan aramada 2 bin 502 gram bonzai ve 6 sentetik ecza ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla bir çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde kente giriş yaparken durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 502 gram bonzai ve 6 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde işlem yapılan A. Ö. ve G. Ö. isimli şüphelilerin sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Narkotik Suçlar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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