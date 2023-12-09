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Eskişehir'de 2 belediye otobüsü ile 1 karavanın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı

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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 belediye otobüsü ile 1 karavan çarpıştı ve 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kazada 3 araç da kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de 2 belediye otobüsü ile 1 karavanın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı ve tipinin etkisini gösterdiği yolda Özgür Metin Y. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 EBB 179 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak kendi etrafında dönmeye başladı. Savrulan 26 EBB 179 plakalı halk otobüsü, karşı şeritten gelen Aykut B. idaresindeki 06 CRJ 562 plakalı karavana ve Hüseyin Ş. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 BL 511 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada 3 araç da kullanılmaz hale gelirken, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu kısmi olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüslerde az yolcu olması büyük bir faciayı önlerken, adeta can pazarı yaşandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, 26 EBB 179 plakalı otobüsün sürücüsü Özgür Metin Y.'nin ve aynı otobüste yolcu olarak bulunan Veli A.'nın durumlarının kritik olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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