Eskişehir'de 192 Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı son çalışmalar sonucunda, toplam 192 aranan şahıs yakalandı. 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 184 kontrol noktasında 1,610 görevli ile denetim yapıldı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, aranması bulunan toplam 192 şahsın yakalandığı açıklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, kent genelinde 21-28 Nisan tarihleri arasında 184 uygulama noktasında bin 610 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşit suçlardan aranan 138 şahıs, 5 yıla kadar aranan 43 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 192 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa