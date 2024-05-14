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Eskişehir'de 190 Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan 190 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarında, aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan 190 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre belirli tarihler arasında aranan şahıslarla yönelik Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 48 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 126 şahıs yakalandı. Buna göre çalışmalarda il genelinde toplam 190 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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