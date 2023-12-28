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Eskişehir'de 180 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalma Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 180 bin liralık ziynet eşyası çalma olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, toplamda 180 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçesi'nde 27-28 Kasım'da gerçekleştiği değerlendirilen 50 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığı ve 14 Aralık'ta gerçekleşen 130 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şahıs polis ekipleri tarafından ikametlerinde yakalandı. Şahısların geçtiğimiz gün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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