Aranması bulunan 180 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 180 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelindeki 112 uygulama noktasında bin 289 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs, 5 yıla kadar aranan 45 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 6 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 180 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR