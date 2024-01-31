Eskişehir'de 18 Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Ocak ayında 18 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken gözaltına alınan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında 18 farklı uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde farklı suç maddelerinden 27 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, 55 gram bonzai, 67 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza hapı, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 58 adet sigara sarma kağıdı, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca mermisi ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - ESKİŞEHİR