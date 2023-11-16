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Eskişehir'de 18 aracın lastiklerine zarar veren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eskişehir'de bir sokakta park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar verdiği öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin alkollü olduğu için olayı hatırlamadığı belirtildi.