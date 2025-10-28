Eskişehir'de 170 Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 170 şahıs yakalandı. 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalara bin 589 personel katıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde 163 uygulama noktasında bin 589 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 113 şahıs, 5 yıla kadar aranan 39 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 14 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 170 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa