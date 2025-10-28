Eskişehir'de 170 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince aranması bulunan 170 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde 163 uygulama noktasında bin 589 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 113 şahıs, 5 yıla kadar aranan 39 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 14 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 170 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR