Eskişehir'de 165 Firari Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 165 firari şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 131 şahıs 5 yıla kadar, 24 şahıs 5 ila 10 yıla kadar, 5 şahıs 10 ila 20 yıl, 5 şahıs ise 20 yıldan fazla hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 347 şahıs da yakalandı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 165 firari şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nisan ayı içinde aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 131 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası olan 24 şahıs, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 5 şahıs ve 20 yıldan fazla hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Ayrıca çalışmalarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 347 şahıs da yakalandı. - ESKİŞEHİR