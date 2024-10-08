Eskişehir'de 160 Suçlu Gözaltına Alındı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, farklı suçlardan aranması ve hapis cezası bulunan 160 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Kent genelinde 30 Eylül ila 7 Ekim tarihleri arasında 173 uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda bin 390 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 111 şahıs, 5 yıla kadar aranan 43 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 160 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR