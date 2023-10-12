Eskişehir'de 160 Bin TL Değerinde Hırsızlık Yapan 3 Kadın Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Eskişehir'de bir apartmana giren 3 kadın, yaklaşık 160 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan kadın hırsızlar, polis ekipleri tarafından aranıyor.

Eskişehir'de gündüz vakti bir aparmana girerek yaklaşık 160 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir aparmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde apartmana giren şüpheli 3 kadın, dairelerden birisinde hırsızlık yaptı. Girdikleri dairede bulunan yaklaşık 160 bin lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın hırsızlar, olayın ardından kayıplara karıştı.

Apartmanda güvenlik kamerasının olduğu bölgelerden yüzlerini gizleyerek geçen kadın hırsızların, yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR