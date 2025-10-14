Eskişehir'de 160 Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, aranan 160 şahsı yakaladı. 6-13 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 163 uygulama noktasında 1661 görevli bulundu.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 6-13 Ekim arasında 163 uygulama noktasında bin 661 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 117 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 160 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
