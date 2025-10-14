Eskişehir'de 160 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 160 şahsın yakalandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 6-13 Ekim arasında 163 uygulama noktasında bin 661 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 117 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 160 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR