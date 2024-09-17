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Eskişehir'de 155 Suçlu Yakalandı

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Son bir haftada yapılan polis ve jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 155 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de gerçekleştirilen uygulamalarda 1,357 personel görev aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 155 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde 9-16 Eylül tarihleri arasında 166 uygulama noktasında yapılan çalışmalarda bin 357 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 119 şahıs, 5 yıla kadar aranan 29 şahıs,5-10 yıla kadar aranan 4 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 155 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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