Eskişehir'de 152 şüpheli yakalandı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, araması bulunan 152 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Eskişehir'de araması bulunan 152 şüpheli yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından belirli tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 36 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, ifadeye yönelik aranan 107 şahıs olmak üzere, il genelinde toplam 152 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR